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В Молдавии заявили, что партию социалистов могут запретить вслед за «Шор»

Депутат парламента Молдавии Богдан Цырдя считает, что партию «Шор» запретили из-за критики президента Майи Санду

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Vadim Ghirda/AP

Депутат парламента Молдавии от социалистов Богдан Цырдя заявил «Газете.Ru», что партию «Шор» признали незаконной из-за постоянной критики президента Майи Санду и «связей с Россией». По словам Цырди, после многочисленных протестов, организованных партией «Шор», рейтинг президента Молдавии упал.

«В Молдове нет прецедентов запрета политических партий. Могли снимать с выборов отдельных кандидатов, но чтобы запретить партию на основе непонятно чего, такого не было. Партию можно запрещать, если она против плюрализма, демократии, против независимости. Но партия «Шор» не выступала против этих ценностей. Мотивы власти понятны — партия «Шор» организовывала протесты (с требованием отставки правительства – «Газета.Ru»), у нее стали налаживаться связи в России и не только. Партия открыла рынок для некоторых сельхозпредприятий в РФ. Все эти протесты напугали власть и особенно Майю Санду, у которой рейтинг стал идти вниз. Ее советники убеждены, что именно партия «Шор» виновата в падении рейтингов, так как политическая сила критиковала власти, обещала рынки сбыта продукции, дешевый газ. Теперь фракцию в парламенте расформируют, а депутаты партии станут независимыми», — сказал Цырдя.

Парламентарий допустил, что борьба с оппозиционными партиями в Молдавии продолжится.

«Безусловно, это может открыть аппетиты власти, и они могут взяться и за ПСРМ. Мотив найдут быстро: партия за сохранение стратегических отношений с Россией и за военный нейтралитет. А это сегодня многим не нравится – констатировал Цырдя.

Конституционный суд Молдавии 19 июня признал антиконституционной оппозиционную партию «Шор» и запретил ее деятельность в стране. Это решение поддержала президент Молдавии Майя Санду.

«Это решение, ожидаемое обществом, именно потому, что жители Молдовы ценят и хотят жить в демократическом и правовом государстве, где преступным организациям мешают захватывать государство», — говорится в заявлении главы государства.

По мнению Санду, партия «Шор», «созданная из коррупции и для коррупции, представляет опасность для конституционного строя и безопасности государства».

Партия «Шор» намерена обжаловать решение КС РМ в Европейском суде по правам человека. Вице-председатель партии, депутат фракции «Шор» Марина Таубер назвала заседание КС «постыдным процессом», а запрет деятельности партии опасным прецедентом.

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