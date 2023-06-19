Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Блинкен озвучил Си позицию США по независимости Тайваня

Госсекретарь США Блинкен заявил, что Вашингтон не поддерживает независимость Тайваня

close
100%
Thomas Peter/Reuters

Государственный секретарь США Энтони Блинкен на встрече с председателем Китая Си Цзиньпином заявил, что Соединенные Штаты не поддерживают независимость Тайваня, передает РИА Новости.

«США не поддерживают независимость Тайваня и не хотят вступать в конфликт с Китаем», — сказал Блинкен.

Госсекретарь США отметил, что Вашингтон не хочет новой «холодной войны» и не желает менять систему КНР.

Си Цзиньпин, в свою очередь, выразил надежду, что США и Китай смогут преодолеть трудности в отношениях, так как конкуренция крупных держав, по его мнению, не соответствует веяниям времени. Китайский лидер отметил, что для этого в Вашингтоне должны уважать Китай и не наносить ущерб законным правам и интересам страны.

Блинкен выразил мнение, что кризис вокруг Тайваня рискует привести к экономическому кризису, который мог бы затронуть весь мир.

«Продолжаем рассчитывать на мирное урегулирование разногласий между сторонами», — указал он.

Си Цзиньпин в ходе встречи с Энтони Блинкеном заявил, что от того, смогут ли Пекин и Вашингтон правильно сосуществовать, зависит будущее и судьба человечества.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях