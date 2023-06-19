Блинкен озвучил Си позицию США по независимости Тайваня

Государственный секретарь США Энтони Блинкен на встрече с председателем Китая Си Цзиньпином заявил, что Соединенные Штаты не поддерживают независимость Тайваня, передает РИА Новости.

«США не поддерживают независимость Тайваня и не хотят вступать в конфликт с Китаем», — сказал Блинкен.

Госсекретарь США отметил, что Вашингтон не хочет новой «холодной войны» и не желает менять систему КНР.

Си Цзиньпин, в свою очередь, выразил надежду, что США и Китай смогут преодолеть трудности в отношениях, так как конкуренция крупных держав, по его мнению, не соответствует веяниям времени. Китайский лидер отметил, что для этого в Вашингтоне должны уважать Китай и не наносить ущерб законным правам и интересам страны.

Блинкен выразил мнение, что кризис вокруг Тайваня рискует привести к экономическому кризису, который мог бы затронуть весь мир.

«Продолжаем рассчитывать на мирное урегулирование разногласий между сторонами», — указал он.

Си Цзиньпин в ходе встречи с Энтони Блинкеном заявил, что от того, смогут ли Пекин и Вашингтон правильно сосуществовать, зависит будущее и судьба человечества.