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Бангладеш подала заявку в БРИКС

Dhaka Tribune: Бангладеш официально подала заявку на вступление в БРИКС

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Michael Runkel/Global Look Press

Бангладеш подала официальную заявку на вступление в БРИКС — межгосударственное объединение пяти государств: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР. Об этом пишет Dhaka Tribune.

Официальное заявление от Бангладеш направила в организацию премьер-министр страны Шейх Хасина. Отмечается, что заявка была направлена после встречи Хасины с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой в Женеве на прошлой неделе.

По данным источника, в ходе обсуждения президент ЮАР положительно отнесся к этому вопросу. По словам главы МИД Абдула Момена, запрос был направлен в ЮАР, которая является действующим председателем БРИКС.

«Да, мы выразили нашу заинтересованность и подали заявку на вступление в альянс», — сказал бангладешский министр.

Следующий саммит БРИКС состоится в ЮАР в августе текущего года, на нем может быть рассмотрен вопрос вступления Бангладеш в члены альянса.

Ранее премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина заявила, что ее страна готова закупать российскую нефть, если она будет продаваться по доступной цене.

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