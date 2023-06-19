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СМИ узнали, что причастный к убийству посла Карлова проживает в США

Sabah: причастный к убийству посла РФ в Турции Карлова владеет подставными фирмами в США

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Илья Питалев/РИА Новости

Один из возможных организаторов убийства в 2016 году посла Российской Федерации в Анкаре Андрея Карлова Темель Алсанчак сейчас проживает в американском штате Техас. Об этом сообщает газета Sabah со ссылкой на свои источники в структурах безопасности республики.

«Газета нашла Темеля Алсанчака под кодовым именем «Кадир», «главного имама полиции Турции», который инструктировал Мевлюта Мерта Алтынташа, полицейского, убившего посла России в Анкаре Андрея Карлова», — говорится в статье.

Как отмечает издание, Алсанчак создал в Техасе подставные компании для предоставления виз членам запрещенной в Турции организации исламского проповедника Фехтухаллаха Гюлена (FETÖ). Гюлена турецкие власти в том числе обвинили в причастности к попытке госпереворота в республике, он также сейчас проживает в США.

По данным Sabah, убийство российского посла Карлова было совершено для того, чтобы политические и военные отношения между Турцией и Россией были полностью разорваны, и чтобы между странами началось военное противостояние.

Алсанчак, который был первым номером среди организаторов убийства дипломата, лично передал приказ о казни начальнику полиции Анкары Мурату Токаю, чтобы тот уведомил об этом Алтынташа, заявляет автор статьи.

В марте 2021 года суд в Анкаре приговорил пятерых обвиняемых по делу об убийстве посла Карлова к пожизненному заключению; девять человек, которые проходили по делу, получили от 5 до 15 лет тюрьмы. Кроме того, суд оправдал пять из 28 обвиняемых по делу и еще девять фигурантов находятся в розыске.

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