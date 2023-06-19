В Кремле прокомментировали информацию о подготовке госпереворота в Белоруссии

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе брифинга прокомментировал информацию о возможной подготовке государственного переворота в Белоруссии.

На вопрос журналиста, будут ли Москва и Минск пытаться предотвратить госпереворот, который якобы готовят граждане Белоруссии, Песков заявил, что у Кремля нет каких-либо конкретных данных по этому поводу.

«Я не знаю, конкретных данных нет. Мне трудно сказать, о чем именно [идет] речь. Очевидным остается одно — у Минска и у Москвы очень много недругов и даже врагов. Среди них есть и те, кто не прочь покуситься на стабильность — и на стабильность Белоруссии, и стабильность в РФ. И белорусы, и мы исполнены решимости противостоять этим попыткам», — поделился Песков.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обвинял Запад в попытке расшатать обстановку в РФ перед выборами в 2024 году.

По словам министра, формы вмешательства Запада во внутренние дела других государств могут быть самыми разнообразными, включая шантаж, угрозы и организацию цветных революций.