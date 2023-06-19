Экс-глава Пентагона считает Трампа угрозой для нацбезопасности США

Бывший глава Пентагона Марк Эспер считает экс-главу Белого дома Дональда Трампа угрозой национальной безопасности США. Как сообщает издание Politico, Эспер раскритиковал бывшего президента за его обращение с секретной информацией.

«Это просто безответственное действие, которое подвергает риску наших военнослужащих, ставит под угрозу нашу национальную безопасность. Вы не можете иметь эти документы в свободном доступе», — отметил он.

По его мнению, такое обращение с секретными документами может вызвать опасные последствия.

«Представьте себе, что иностранный агент, другая страна найдет документы, описывающие уязвимые места Америки или слабые стороны американской армии. Подумайте, как это может быть использовано, как это может быть использовано против нас в конфликте, как враг может разработать контрмеры…» – сказал Эспер.

Эспер сравнил дело Трампа с делом военнослужащего Джека Тейшейры, обвиняемого в утечках секретных документов Пентагона

Марк Эспер занимал должность главы Пентагона при Трампе с июня 2019 года по ноябрь 2020 года.

Трампу предъявили обвинение по 37 пунктам, связанным с умышленным хранением более чем 100 секретных документов, которые обнаружили в поместье Трампа в Мар-а-Лаго в августе 2022 года.

Бывший президент США заявил, что новые обвинения против него являются политическим преследованием и попыткой администрации Джо Байдена «вновь сфальсифицировать выборы».