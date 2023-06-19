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В России рассказали, когда в Госдуму внесут проект о летнем времени

Депутат Матвеев: проект о летнем времени внесут в Госдуму в день летнего солнцестояния

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Pexels

Депутат Государственной думы Михаил Матвеев (КПРФ) сообщил, что законопроект о возврате переходов на летнее время будет внесен в Госдуму в день летнего солнцестояния, 21 июня. Об этом Матвеев написал в своем Telegram-канале.

«Законопроект о возврате переходов на «летнее время» будет внесен в Государственную думу в день летнего солнцестояния, 21 июня», — отметил он.

Ранее сообщалось, что Михаил Матвеев предложил вернуться к переходу на зимнее и летнее время.

Осенью 2012 года депутаты Госдумы предложили поменять летнее время на зимнее и больше стрелки не передвигать. Таким образом сократился временной разрыв с Европой, а также снизилось вредное влияние на здоровье, утверждают авторы законопроекта. Инициаторами документа «О внесении изменений в статьи 2 и 5 Федерального закона «Об исчислении времени» стали депутаты ЛДПР Сергей Калашников и Игорь Лебедев.

С весны 2011 года страна живет по летнему времени круглый год, и, как уверяют депутаты, зиму-2012 россияне пережили в стрессе. Калашников пояснил, что причинами для внесения изменений в смены времени стали «массовые недовольства людей и статистические данные, показывающие, что произошел всплеск вызовов «скорой помощи», сердечно-сосудистых заболеваний, вообще всех заболеваний, которые связаны со стрессами, за прошедшую зиму по сравнению с предыдущими зимами».

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