Вице-спикера Госдумы выдвинули в мэры Москвы

Лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев заявил, что московское отделение единогласно выдвинуло вице-спикера Госдумы Владислава Даванкова кандидатом от партии на пост мэра Москвы, передает ТАСС.

«Мы сегодня выдвигаем на выборы Владислава Даванкова», — сказал он.

Ранее первый заместитель председателя ЦК КПРФ, депутат Госдумы Юрий Афонин заявил, что внук лидера КПРФ Геннадия Зюганова Леонид был рекомендован в качестве кандидата на выборы мэра Москвы от партии.

До этого председатель ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что партия планирует выдвигать на выборах мэра Москвы осенью вице-спикера Госдумы Бориса Чернышова.

Выборы мэра Москвы состоятся в сентябре 2023 года — он избирается на пять лет с 2012 года, когда были возвращены прямые выборы столичного градоначальника.

В настоящее время мэром Москвы является Сергей Собянин. Он был утвержден в должности Мосгордумой по представлению президента РФ Дмитрия Медведева 21 октября 2010 года, после чего дважды избирался на этот пост.