Захарова заявила о случаях шпионажа до журналиста Гершковича

Россия неоднократно ловила работников западных СМИ на деятельности, за которую был арестован корреспондент американской газеты The Wall Street Journal Эван Гершкович, однако эти случаи не предавались огласке. Об этом на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает RT.

«Сколько раз до Гершковича мы просто ловили их на подобного рода деятельности, просто не предавали гласности. И хотели, знаете, много лет выстроить нормальные отношения (с Западом) и обращали внимание, что так делать нельзя», — сказала дипломат журналистам.

Ранее сообщалось, что Лефортовский суд Москвы 23 мая продлил до 30 августа срок ареста журналисту Гершковичу.

Согласно информации Центра общественных связей ФСБ РФ, Эван Гершкович по заданию американской стороны собирал информацию, составляющую государственную тайну, в частности о предприятии военно-промышленного комплекса России. Журналиста задержали в конце марта 2023 года в Екатеринбурге.

В отношении 31-летнего Гершковича возбуждено уголовное дело по статье 276 Уголовного кодекса Российской Федерации (шпионаж). Американцу может грозить до 20 лет лишения свободы по данной статье УК РФ, если его вину докажут.