Правительство Судана опровергло сообщения о возможном перемирии со спецназом, сообщает телеканал Al Arabiya.

«Любая информация о новом перемирии с силами быстрого реагирования не соответствует действительности», — сообщил источник.

Ранее сообщалось, что на фоне вступившего в силу утром 10 июня режима прекращения огня между сторонами конфликта в Судане в регионе установилось относительное затишье.

9 июня суданская армия и противостоящие ей илы быстрого реагирования согласились на 24 часа, начиная с 6:00, прекратить огонь по всей стране для доставки гуманитарной помощи в разные районы Судана.

Над Хартумом и его городами-спутниками осуществляют патрулирование военные самолеты, однако обстрелы и перестрелки не ведутся.

До этого Саудовская Аравия и Соединенные Штаты Америки анонсировали прекращение огня в Судане на 24 часа, которое должно было начаться в субботу с 6:00 по местному времени (7:00 по мск).