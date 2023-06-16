В МИД РФ рассказали, когда будет решение суда ООН по делу «Украина против России»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что решение Международного суда ООН в Гааге по делу »Украина против России» ожидается 29 января 2024 года. Об этом говорится в заявлении на сайте МИД.

«Вынесение судом решения по делу ожидается 29 января 2024 года», — говорится в комментарии на сайте российского МИДа.

В ее комментарии отмечается, что данный спор был инициирован Украиной в январе 2017 г. Ему предшествовали три года переговоров по дипломатическим каналам.

Ранее сообщалось, что Международный суд ООН в Гааге разрешил 33 странам присоединиться к иску Украины против России по конвенции о геноциде. Об этом говорится в постановлении, опубликованном на сайте суда. 26 февраля 2022 года Украина подала в Международный суд ООН иск против России по конвенции 1948 года о предупреждении преступления геноцида и наказании за него.

В мае глава МИД России Сергей Лавров говорил о том, что Запад открыто злоупотребляет нормами международного правосудия в отношении РФ.