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Додон уличил Санду во вмешательстве в работу судебной системы Молдавии

Додон заявил, что попросил прокуратуру Молдавии привлечь президента Санду к ответственности

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Бывший президент Молдавии Игорь Додон заявил, что обратился в генпрокуратуру республики с ходатайством в отношении своей преемницы Майи Санду. В своем Telegram-канале он отметил, что политик должна быть привлечена к ответственности за «вмешательство в осуществление правосудия».

«Несмотря на то что в Уголовно-процессуальном кодексе предусмотрено, что судья принимает решение по предъявленному подсудимому обвинению путем вынесения обвинительного или оправдательного приговора либо приговора о прекращении производства по делу, госпожа Санду безоговорочно требует от судей в штаб-квартире Высшего совета магистратуры только одного — обвинительных приговоров! Всем понятно, по каким делам», — написал Додон.

Он также отметил, что заявления президента Молдавии не являются просто словами и имеют последствия, в том числе юридические. Додон подчеркнул, что главе государства пора осознать данный факт.

Ранее экс-президент Молдавии заявил, что Санду порадовала молдаван новой инициативой — созданием «министерства правды», как в романе-антиутопии Джорджа Оруэлла «1984».

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