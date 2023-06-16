В ЮАР обвинили польские власти в попытке саботажа безопасности президента Рамафосы

Глава службы безопасности президента Южно-Африканской Республики (ЮАР) генерал-майор Уолли Руд, уполномоченный сопровождать миротворческую миссию африканских стран в Россию и на Украину, обвинил Польшу в попытке саботажа безопасности президента ЮАР Сирила Рамафосы. Об этом сообщает радиостанция SABC.

Отмечается, что пограничники и полиция Польши вечером 15 июня блокировали в аэропорту Варшавы самолет с 120 сотрудниками служб безопасности и работниками средств массовой информации журналистами, которые прибыли из ЮАР и планировали сопровождать миротворческую делегацию на Украину.

Руд подчеркнул, что действия польских властей угрожают жизни президента ЮАР.

«Мы должны быть в Киеве, но мы все еще здесь. Хочу, чтобы все увидели, насколько они являются расистами», — сказал он.

Генерал-майора также возмутило то, что польские пограничники пытались обыскать сотрудников южноафриканского спецназа, в том числе женщин.

Ранее представитель президента ЮАР Винсент Магвенья заявлял, что члены миссии африканской страны не слышали ни взрывов, ни сирен в Киеве во время воздушной тревоги в столице Украины. Вместо этого, подчеркнул Магвенья, члены миссии видели, «как люди неспешно ходили».