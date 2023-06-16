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Экс-депутат Рады предупредил о возможном «физическом устранении» Кличко на Украине

Экс-депутат Рады Кива заявил, что Зеленский уволит мэра Киева Кличко на заседании СНБО

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Илья Кива/Facebook (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Президент Украины Владимир Зеленский планирует заняться увольнением мэра Киева Виталия Кличко на следующей неделе, заявил бывший депутат Верховной рады Илья Кива. В своем Telegram-канале он отметил, что украинские власти рассматривают и возможное «устранение» градоначальника.

«Зеленский на следующей неделе попытается отстранить Кличка от управления Киевом. На заседании СНБО [совета нацбезопасности и обороны] будет решаться этот вопрос. Как сообщил источник из ОП [офиса президента Украины], рассматривается и физическое устранение», — пояснил Кива.

Он также добавил, что у руководства Украины уже есть опыт «ликвидации» политиков. Кива подчеркнул, что одним из таких примеров, предположительно, является бывший глава МВД страны Денис Монастырский, вертолет которого разбился в Броварах еще в январе.

Ранее СМИ сообщили, что в офисе Зеленского прошла серия совещаний по вопросу снятия с должности мэра Киева Кличко.

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