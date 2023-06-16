В России сообщили, что Таджикистан не хочет вступать в ЕАЭС

Вице-премьер РФ Алексей Оверчук сообщил, что Таджикистан пока не проявляет желания вступить в Евразийский экономический союз (ЕАЭС). Об этом Оверчук заявил в беседе с РИА Новости в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2023).

Чиновник отметил, что российская сторона пока не получала каких-либо сигналов на этот счет от Душанбе.

«Это должно быть их решение. Как они его будут принимать — целиком и полностью их вопрос», — отметил он.

По словам Оверчука, Россия старается объяснить Таджикистану преимущества, которые даст интеграция в экономическое пространство блока.

«Это касается вопросов безбарьерной торговли, единого таможенного пространства и единого рынка труда», — подчеркнул вице-премьер.

Ранее Алексей Оверчук заявлял, что о перспективах сближения Молдавии с Евразийским экономическим союзом при текущем руководстве республики говорить не приходится. По его словам, Кишинев уклоняется от участия в мероприятиях ЕАЭС на всех уровнях, так как в Молдавии «считают, что их наблюдательство ЕАЭС было осуществлено с какими-то нарушениями».