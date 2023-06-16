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Киссинджер заявил, что России нужно признать основанные на согласии отношения с Европой

Киссинджер: отношения России и Европы должны быть основаны на согласии и консенсусе

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Pascal Lauener/Reuters

Бывший государственный секретарь США Генри Киссинджер заявил, что России необходимо признать, что ее отношения с европейскими странами должны быть основаны на согласии. Об этом он сообщил в интервью Bloomberg.

«Я хотел бы видеть Россию, которая признает, что ее отношения с Европой должны основываться на соглашении и своего рода консенсусе, и я верю, что если война закончится должным образом, это вполне достижимо», — сказал он.

Ранее один из организаторов Польского антивоенного движения политолог Лешек Сыкульский заявлял, что заморозка отношений между Польшей и Россией не имеет объективных причин. Он также высказывался за примирение и нормализацию отношений с Москвой.

До этого посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов говорил, что интересам Москвы отвечает конструктивное взаимодействие со всеми странами мира, включая США.

12 июня пресс-служба Европейского совета по международным отношениям со ссылкой на опрос, проведенный в апреле 2023 года, сообщала, что Болгария, Австрия и Венгрия оказались самыми дружелюбными странами по отношению к России.

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