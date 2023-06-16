Путин проведет встречу с президентом ОАЭ в рамках ПМЭФ

Переговоры президентов России и Объединенных Арабских Эмиратов Владимира Путина и Мухаммед Аль Нахайяна пройдут 16 июня в Санкт-Петербурге в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Об этом сообщается на сайте Кремля.

«В рамках XXVI Петербургского международного экономического форума президент России проведет 16 июня переговоры с президентом Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном», — говорится в сообщении.

В Кремле отметили, что ОАЭ принимают участие в ПМЭФ в качестве основного гостя.

16 июня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в четверг Путин выступит на ПМЭФ. Он также рассказал, что встреча президента с делегацией африканских стран пройдет 17 июня в Санкт-Петербурге.