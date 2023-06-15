Лукашенко назвал Белоруссию заповедным краем спокойствия

Президент Белоруссии Александр Лукашенко принял в Минске верительные грамоты глав дипмиссий иностранных государств, передает «БелТА». В ходе церемонии он отметил наличие определенного комфорта при работе в республике.

«Беларусь уже долгие годы остается своего рода заповедным краем спокойствия и стабильности. В этом вы совсем скоро убедитесь <…> в таких условиях, думаю, комфортно жить и работать», — заявил Лукашенко.

Он также добавил, что зарубежные послы всегда могут обратиться к нему или правительству со своими инициативами, если такие появятся. По его словам, дипломаты, скорее всего, будут удивлены тем, как реальная Белоруссия отличается от того, что о ней говорят на Западе.

«Мой самый главный, большой интерес, чтобы вы ближе познакомились с нашей страной. Чтобы вы воочию увидели, чем мы живем. И я уверен, что, увидев все это, вы удивитесь той разнице, которая есть в действительности, и тому, как это преподносят порой, прежде всего на Западе и в США», — подчеркнул Лукашенко.

Ранее сообщалось, что Лукашенко рассказал о получении от России ядерных бомб, втрое сильнее примененных в Хиросиме и Нагасаки.