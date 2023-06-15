Президент Чехии призвал к изучению опыта концлагерей в вопросе граждан России

В условиях продолжающегося конфликта между Россией и Украиной необходимо ввести более строгие меры безопасности в отношении уехавших на Запад российских граждан, несогласных с политикой своей страны. Такое мнение высказал президент Чехии Петр Павел в интервью «Радио Свобода» (организация включена Минюстом в список иноагентов).

Павел назвал россиян гражданами «нации, ведущей агрессивную войну». Чешский лидер отметил, что ему жалко этих людей, однако, если вспомнить, что в период Второй Мировой войны проживающие в США японцы находились под строгим режимом наблюдения, можно понять, что такова цена войны.

Журналист попросил Павела прояснить слова, о каком «режиме наблюдения» идет речь. Тот ответил, что речь идет о пристальном внимании спецслужб.

Президент Чехии также не согласился с тем, что украинский конфликт следует воспринимать «только как «войну Путина», а не как «войну России». Павел отметил, что российского президента поддерживает население, некоторые российские граждане даже предлагают распространить боевые действия на иные страны.

При этом Павел высказал мнение, что полная изоляция России будет недальновидным решением.

Ранее сообщалось, что Минфин РФ принял решение по вопросу повышения НДФЛ для уехавших россиян до 30%.