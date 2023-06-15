СМИ: ЕС исключил пять китайских фирм из санкционного списка

Евросоюз (ЕС) исключил пять китайских компаний из готовящегося санкционного списка после того, как Пекин пообещал прекратить поставки товаров военного назначения в Россию. Об этом сообщает гонконгская газета South China Morning Post со ссылкой на дипломатов и официальных лиц.

Источники газеты рассказали, что в проекте санкционного списка ЕС еще остаются три компании из Китая. Изначально планировалось, что санкции введут в отношении восьми компаний.

«Пять китайских фирм были предварительно исключены из списка после переговоров с китайскими дипломатами в Брюсселе. Китайская сторона заявила, что будет работать над тем, чтобы эти предприятия прекратили перепродажу высокотехнологичных товаров европейского производства, которые поступают российской армии», — пишет SCMP.

По информации газеты, три оставшихся предприятия оказались российскими, работающими в Китае, поэтому они останутся в санкционном списке. При этом в издании подчеркнули, что если китайские фирмы продолжат продавать запрещенные европейские товары России, то они могут быть снова добавлены в этот список.

Два дипломата ЕС заявили изданию, что договоренность можно рассматривать как проверку того, будет ли Китай действовать добросовестно.

Ранее Bloomberg писал, что Китай оказывает давление на ЕС для отмены санкций против компаний, которые, по мнению Брюсселя, поставляют России оборудование для военных действий на Украине.