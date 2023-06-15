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СМИ: США принуждают Нагорный Карабах к встрече с Азербайджаном

РИА Новости: США в ультимативной форме принуждают Карабах к встрече с Азербайджаном

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Максим Блинов/РИА Новости

США принуждают руководство Нагорного Карабаха провести в ближайшее время встречу с Азербайджаном, при отказе угрожают проведением азербайджанской контртеррористической операцией. Об этом заявляет РИА Новости со ссылкой на дипломатический источник в Вашингтоне.

«В ультимативной форме Вашингтон принуждает представителей Нагорного Карабаха согласиться в ближайшее время на встречу с азербайджанской стороной в «третьей стране» при участии американского куратора», — сказал он.

По его словам, целью является внедрение США в регион, американскую инициативу лоббирует министр иностранных дел Нагорного Карабаха Сергей Газарян, «чьи интересы полностью совпадают с азербайджанскими».

Он также утверждает, что если карабахское руководство откажется от встречи, то ему угрожают, что Азербайджан проведет контртеррористическую операцию в регионе.

Ранее министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил, что Азербайджан и Армения «находятся на пороге мира» после почти 30 лет вооруженного конфликта.

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