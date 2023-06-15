ООН приняла резолюцию о противодействии дезинформации и дискриминации

Советом Безопасности (СБ) ООН была единогласно принята резолюция, касающаяся толерантности и поддержания международного мира и безопасности, сообщает ТАСС.

В документе подчеркивается, что страны — члены ООН выражают приверженность жизни в мире друг с другом, подтверждают необходимость международного сотрудничества при решении проблем экономического, социального, культурного и гуманитарного характера.

Резолюция призывает Совет Безопасности ООН продолжить усилия, направленные на предотвращение вооруженных конфликтов во всех регионах.

Принявшие резолюцию 15 государств — членов Совета Безопасности выразили глубокую обеспокоенность спровоцированными риторикой ненависти и дезинформацией, распространяемыми, в том числе, через социальные сети, фактами насилия.

В документе содержится призыв ко всем международным и региональным организации публично осудить насилие, риторику ненависти, экстремизм, вызванные дискриминацией по расовой, этнической, половой, религиозной и языковой принадлежности.

Ранее сообщалось, что США хотят включить в Совет Безопасности ООН шесть постоянных членов без права вето. Таким образом администрация США хочет расширить влияние развивающихся стран в ООН.