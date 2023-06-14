В Госдуме прокомментировали планы Египта вступить в БРИКС

Желание Египта вступить в БРИКС является важным сигналом для России, заявил в интервью Life депутат Государственной думы Станислав Наумов. По его мнению, намерение стран присоединиться к межгосударственному объединению, прежде всего, говорит об уважении позиции Москвы.

«Очень многие страны уже заявили о своей заинтересованности работать на площадке БРИКС. В текущей международной ситуации это прежде всего сигнал уважения к позиции нашей страны», — отметил Наумов.

Он также подчеркнул, что Египет является важным внешнеэкономическим партнером России. По его словам, уже реализуются совместные проекты в промышленности. Парламентарий напомнил, что впереди ожидается форум с участием глав африканских государств.

14 июня посол России в Каире Георгий Борисенко заявил, что Египет направил заявку на вступление в межгосударственное объединение пяти стран (БРИКС), куда входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР.