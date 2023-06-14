Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Госдуме прокомментировали планы Египта вступить в БРИКС

Депутат Госдумы Наумов назвал желание Египта вступить в БРИКС важным сигналом для России

close
100%
Алексей Даничев/РИА «Новости»

Желание Египта вступить в БРИКС является важным сигналом для России, заявил в интервью Life депутат Государственной думы Станислав Наумов. По его мнению, намерение стран присоединиться к межгосударственному объединению, прежде всего, говорит об уважении позиции Москвы.

«Очень многие страны уже заявили о своей заинтересованности работать на площадке БРИКС. В текущей международной ситуации это прежде всего сигнал уважения к позиции нашей страны», — отметил Наумов.

Он также подчеркнул, что Египет является важным внешнеэкономическим партнером России. По его словам, уже реализуются совместные проекты в промышленности. Парламентарий напомнил, что впереди ожидается форум с участием глав африканских государств.

14 июня посол России в Каире Георгий Борисенко заявил, что Египет направил заявку на вступление в межгосударственное объединение пяти стран (БРИКС), куда входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях