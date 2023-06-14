Литовского депутата уличили в антисемитизме и умалении последствий Холокоста

Посол Израиля в Литве Хадас Виттенберг-Сильверстейн заявила, что систематические антисемитские заявления депутата сейма Литвы, главы правой партии «Порядок и справедливость» Ремигиюса Жемайтайтиса являются выпадом не только против еврейского народа, но и против основополагающих ценностей Литвы, передает Delfi. Так она отреагировала на последние заявления политика, в частности, утверждение о том, что евреи якобы устроили Холокост литовцев и разжигают ненависть.

«Это вопиющий пример отрицания Холокоста или умаления его последствий, что никоим образом несовместимо с честным взглядом на историю и напрямую связано с иными проявлениями антисемитизма», — отметила Виттенберг-Сильверстейн.

По словам посла Израиля, высказывания Жемайтайтиса не имеют ничего общего с правдой, они направлены лишь на то, чтобы возбуждать ненависть и раскалывать народ. Она также добавила, что подобные радикальные заявления не должны навредить дружеским отношениям Вильнюса и Тель-Авива.

Ранее сообщалось, что в Польше задержали антисемита, проецировавшего на дом жертвы холокоста Анны Франк в Амстердаме оскорбительную надпись.