В Грузии оценили шансы на получение статуса кандидата в ЕС

Шанс на предоставление Грузии статуса кандидата на вступление в ЕC составляет 50 на 50, потому что решение по этому вопросу будет политическим. Об этом заявил председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе, сообщает Sputnik Грузия.

«Шансы 50 на 50, так как это политическое решение. Если бы это было техническим решением, основанным на фактах решением, наши шансы были бы 100-процентными», – отметил Кобахидзе.

По мнению политика, процессу евроинтеграции может помешать «глобальная партия войны», которая хочет открыть в Грузии «второй фронт» против России.

«Глобальная партия войны может вытолкнуть одну из 27 стран, и в этом случае Грузии не будет присвоен статус кандидата, как это было в предыдущем случае в июне, когда нам несправедливо не дали статус кандидата», — уточнил он.

Кабахидзе обвинил оппозицию в саботаже, добавив, что она «делает все, чтобы Грузия не получила статус кандидата».

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявлял, что к концу текущего года ожидает предоставления стране статуса кандидата в члены Европейского союза.

По оценке Кобахидзе, власти Грузии уже вплотную приблизились к реализации всех рекомендаций Еврокомиссии, необходимых для получения страной статуса кандидата на вступление в Евросоюз. По его словам, соответствующие 12 пунктов будут выполнены к концу июня.

Грузия направила заявку о предоставлении статуса кандидата в члены в ЕС 3 марта 2022 года.