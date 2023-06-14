Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Грузии оценили шансы на получение статуса кандидата в ЕС

В правящей партии Грузии оценили в 50% вероятность получения статуса кандидата в Евросоюз

close
100%
Global Look Press

Шанс на предоставление Грузии статуса кандидата на вступление в ЕC составляет 50 на 50, потому что решение по этому вопросу будет политическим. Об этом заявил председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе, сообщает Sputnik Грузия.

«Шансы 50 на 50, так как это политическое решение. Если бы это было техническим решением, основанным на фактах решением, наши шансы были бы 100-процентными», – отметил Кобахидзе.

По мнению политика, процессу евроинтеграции может помешать «глобальная партия войны», которая хочет открыть в Грузии «второй фронт» против России.

«Глобальная партия войны может вытолкнуть одну из 27 стран, и в этом случае Грузии не будет присвоен статус кандидата, как это было в предыдущем случае в июне, когда нам несправедливо не дали статус кандидата», — уточнил он.

Кабахидзе обвинил оппозицию в саботаже, добавив, что она «делает все, чтобы Грузия не получила статус кандидата».

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявлял, что к концу текущего года ожидает предоставления стране статуса кандидата в члены Европейского союза.

По оценке Кобахидзе, власти Грузии уже вплотную приблизились к реализации всех рекомендаций Еврокомиссии, необходимых для получения страной статуса кандидата на вступление в Евросоюз. По его словам, соответствующие 12 пунктов будут выполнены к концу июня.

Грузия направила заявку о предоставлении статуса кандидата в члены в ЕС 3 марта 2022 года.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях