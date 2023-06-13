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В Киеве экс-депутата облили зеленкой и засунули в мусорный бак

В Киеве радикалы облили зеленкой и засунули в мусорный бак экс-депутата Рады Черновола

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РИА «Новости»

В Киеве радикалы напали на бывшего народного депутата Верховной Рады Украины Тараса Черновола, облили его мочой и зеленкой и засунули в мусорный бак. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

По информации издания, причиной нападения стали оскорбления со стороны Черновола невесты погибшего Героя Украины Дмитрия Коцюбайло Алины Михайловой. В мае Черновол публиковал пост в соцсетях о «псевдоолигархических шмарах» и прикрепил к нему фотографию Михайловой.

Сам Черновол полагает, что такую акцию мог заказать Офис президента Украины Владимира Зеленского из-за оппозиционных высказываний бывшего депутата.

Ранее суд на Украине арестовал бывшего депутата Верховной Рады и шестерых руководителей концерна NICMAS по делу об обеспечении продукцией российский военно-промышленный комплекс (ВПК).

По информации агентства Unian, речь идет о бывшем депутате Верховной рады, главе запрещенной на Украине «Партии регионов» Григории Дашутине.

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