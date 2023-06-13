В Польше высказались за нормализацию отношений с Россией

Один из организаторов Польского антивоенного движения политолог Лешек Сыкульский заявил, что заморозка отношений между Польшей и Россией не имеет объективных причин. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы за примирение с Россией, а прежде всего за нормализацию отношений с Россией. Мы считаем, что нет никаких объективных причин, которые бы затормаживали польско-российское сотрудничество», — сказал он.

По мнению Сыкульского, ухудшение отношений между двумя странами во многом произошло из-за американского влияния.

Ранее он же заявлял, что в Польше будет создано политическое формирование, выступающее за восстановление дружеских отношений с Россией.

До этого главный научный сотрудник Института Европы РАН Николай Межевич говорил, что реальность такова, что Польша и Украина ненавидят друг друга больше, чем Россию. Он пояснил, что Варшава в союзе с антироссийскими силами пытается лишь добиться преференций на восточном направлении.

9 июня польский премьер-министр Матеуш Моравецкий сообщал, что часто размышляет над возможной высылкой из страны российского посла, однако сдерживается из-за опасений за соотечественников, живущих в РФ, которые могут пострадать из-за ответа Москвы на этот шаг Варшавы.