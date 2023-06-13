Бывший соратник Трампа назвал его виновным в деле о секретных документах

Попытки некоторых представителей Республиканской партии обвинять не бывшего президента США Дональда Трампа, а минюст страны в деле о секретных документах, по которому политику предъявлено официальное обвинения, являются нелепыми, считает кандидат в главы государства, республиканец Крис Кристи, передает The Hill. По мнению экс-губернатора Нью-Джерси, стоит перестать защищать бывшего американского лидера, поскольку он виновен.

«Как насчет того, чтобы обвинить его? Он сделал это <…> Он взял документы, которые не должен был брать. Он сохранил их, когда должен был вернуть. Он получил повестку в суд большого жюри. Он отказался подчиниться [суду]. В конце концов они [ФБР] провели обыск в его доме», — отметил Кристи.

Как указал соперник Трампа в гонке за номинацию в качестве кандидата в президенты США от Республиканской партии, все пытаются обвинить прокуроров или правительство, когда виноват именно бывший глава государства. Он также добавил, что политик, скорее всего, не просто так хранил у себя секретные материалы.

«Он не может смириться с тем фактом, что проиграл [действующему американского лидеру] Джо Байдену. И он хочет продолжать притворяться, что он президент. Он хочет, чтобы его окружали атрибуты президентства. И я думаю, что одним из таких атрибутов являются эти документы», — подчеркнул Кристи.

Экс-губернатора Нью-Джерси можно назвать бывшим соратником Трампа, поскольку после выборов 2016 года именно он возглавил переходную администрацию бывшего президента. Более того, кандидатура Кристи рассматривалась на пост вице-президента США. Отношения политиков испортились лишь после выборов 2020 года на фоне критики голосования со стороны Трампа.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск будет болеть за Трампа в ходе гонки за пост главы Белого дома в США.