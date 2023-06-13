Глава МАГАТЭ намерен в июле посетить АЭС «Фукусима»

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси посетит Японию в начале июля в связи с планами сброса очищенной воды с атомной электростанции «Фукусима-1». Об этом сообщает канал NHK.

Гросси посетит саму АЭС и завод по переработке отработавшего ядерного топлива.

Ожидается, что после встречи с генеральным секретарем МАГАТЭ премьер-министр Японии Фумио Кисида примет окончательное решение о сроках сброса.

Правительство планирует разбавить воду, накопленную на атомной электростанции до концентраций ниже стандартных и начать выпускать ее в море к лету.

В связи с этим МАГАТЭ по просьбе властей Японии отправило на станцию группу экспертов. Ожидается, что вскоре они опубликуют свой отчет.

В мае президент Южной Кореи Юн Сок Ёль и премьер-министр Японии Фумио Кисида договорились разрешить группе южнокорейских экспертов посетить Японию для проверки запланированного выброса радиоактивной воды с поврежденной АЭС «Фукусима».

1 апреля жителям города Томиока в японской префектуре Фукусима разрешили вернуться домой спустя 12 лет после катастрофы на АЭС «Фукусима-1».

В апреле 2021 года правительство Японии разрешило слить в океан значительный объем воды с аварийной станции «Фукусима-1».

Тогда компания-оператор Tokyo Electric Power указала, что вода «в целом очищена от радиоактивных веществ, однако по-прежнему содержит тритий — радиоактивный изотоп водорода».