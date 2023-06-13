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В США приняли решение по отправке снарядов для танков с обедненным ураном на Украину

WSJ: США собираются отправить на Украину танковые снаряды с обедненным ураном

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Global Look Press

Администрация президента США Джо Байдена предоставит Украине танковые снаряды с обедненным ураном. Об этом пишет издание The Wall Street Journal.

Газета отмечает, что речь идет о поставках снарядов для танков Abrams, которые Соединенные Штаты передадут Киеву. Решение было принято «после нескольких недель внутренних дебатов».

«Бронебойные боеприпасы вызвали опасения по поводу воздействия на здоровье и окружающую среду», — говорится в статье.

WSJ также пишет, что танк M1 Abrams является одним из самых мощных наземных вооружений в арсенале США, но его сложная технология и газотурбинный двигатель могут создать проблемы для украинских военных.

Журналист польской газеты Myśl Polska Яцек Меджицкий отмечал, что Великобритания может превратить Украину в радиоактивное кладбище, поставляя Вооруженным силам Украины (ВСУ) снаряды с обедненным ураном.

Румынский сенатор Диана Шошоакэ говорила, что радиоактивное облако, которое образовалось после уничтожения боеприпасов с обедненным ураном на Украине, накрыло территорию Польши.

В Минобороны России заявляли, что использование ВСУ танковых снарядов с обедненным ураном, поставки которых ранее анонсировал Лондон, приведет к заражению посевных площадей.

Ожидается, что 31 танк M-1 Abrams будет доставлен на Украину к осени.

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