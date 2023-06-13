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Лукашенко объяснил свое решение помиловать Протасевича

Лукашенко: Протасевич выполнил обещания и раскаялся в содеянном

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Илья Питалев/РИА Новости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, почему помиловал бывшего главного редактора Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича. Его слова приводит «БелТА».

По словам Лукашенко, Протасевич выполнил все, что обещал, а также признал, что был не прав.

«Этот парень сделал все, что обещал. Это не потому, чтобы не попасть в тюрьму. Он признался, что неправильно поступил. На фронте он не был, никого не убивал», — пояснил белорусский президент.

Ранее Протасевич дал показания против своей бывшей девушки Софьи Сапеги.

Протасевич сообщил следствию, что Сапега получила $5 тыс. за работу по публикации личных данных белорусских силовиков в интернете. По словам Протасевича, она пробивала белорусских силовиков через сервис «Глаз Бога» и публиковала их данные в Telegram.

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