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Стало известно, кто помогает Украине в информационной войне

SVT: шведские специалисты помогают Украине в области информационных войн

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Depositphotos

Сотрудники шведского Управления психологической защиты помогают украинским коллегам в сфере информационных войн. Об этом телеканалу SVT рассказал начальник одного из отделов ведомства Микаэль Тофвессон.

По словам Тофвессона, с момента начала вооруженного конфликта на Украине шведские специалисты оказывают помощь в подготовке украинских специалистов в области ведения информационных войн.

«Мы обучаем и тренируем украинские ведомства в ведении борьбы на информационной арене <...> Весной 2022 года мы консультировали украинские органы власти и помогали им в коммуникации со своим населением [, которое оказалось] под угрозой войны.», — пояснил Тофвессон.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко говорил, что информационное оружие угрожает странам Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и создает для них проблемы.

Он подчеркнул важность противодействия информационно-психологическим операциям.

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