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Байдена обвинили в преступлении века

Конгрессмен Джексон уличил Байдена в преступлении века из-за скандала с украинской Burisma

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Elizabeth Frantz/Reuters

Конгрессмен от Республиканской партии Ронни Джексон обвинил президента США Джо Байдена в совершении «преступления века» из-за подозрений в его связи с руководством украинской компании Burisma, в состав правления которой входил его сын Хантер Байден.

Джексон написал на своей странице в Twitter, что если Федеральное бюро расследование располагает аудиозаписями переговоров между руководителями украинской компании и действующим президентом США, они должны быть немедленно обнародованы. Республиканец обвинил Байдена в «преступлении века» и назвал его наибольшим преступником среди всех президентов США.

В ноябре 2019 года адвокат бывшего президента США Дональда Трампа Руди Джулиани заявил, что якобы в его руках есть документы, доказывающие, что на протяжении 40 лет семья Джо Байдена зарабатывала деньги при использовании своего служебного положения.

Сын президента Хантер Байден заявлял, что не занимался противоправной деятельностью на Украине, где входил в состав правления нефтегазовой компании Burisma.

Ранее газета New York Post сообщала, что на сына Байдена подана жалоба в прокуратуру из-за его участия в Burisma Holdings.

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