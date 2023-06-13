Российского сенатора избили в Москве

Зампред комитета Совета Федерации по экономической политике Константин Долгов пострадал в Москве. Как сообщает Telegram-канал Baza, мужчину избили.

Драка произошла в Лужниках. По информации канала, сенатора и его сына несколько раз по лицу ударил бизнесмен из Архангельска.

По версии предпринимателя, все было наоборот и он сам пострадал от рук сенатора.

Ранее сообщалось, что экс-министр финансов и лидер левой парламентской партии МЕРА25 Янис Варуфакис подвергся жестокому нападению неизвестных во время ужина в одном из ресторанов Афин.