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Российского сенатора избили в Москве

Baza: сенатора Константина Долгова избили в Москве

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Зампред комитета Совета Федерации по экономической политике Константин Долгов пострадал в Москве. Как сообщает Telegram-канал Baza, мужчину избили.

Драка произошла в Лужниках. По информации канала, сенатора и его сына несколько раз по лицу ударил бизнесмен из Архангельска.

По версии предпринимателя, все было наоборот и он сам пострадал от рук сенатора.

Ранее сообщалось, что экс-министр финансов и лидер левой парламентской партии МЕРА25 Янис Варуфакис подвергся жестокому нападению неизвестных во время ужина в одном из ресторанов Афин.

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