Финляндия завершила формальную интеграцию в НАТО

В Финляндии заявили о подписании декларации о военной интеграции в НАТО, сообщают финские Силы обороны.

Церемония подписания декларации состоялась в присутствии президента Финляндии Саули Ниинистё.

Отмечается, что хотя формальный этап завершается, военная интеграция с НАТО будет продолжаться в течение многих лет после закрытия процесса.

Ранее президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что страна вступила в новую эру своей истории, став частью Североатлантического альянса, сообщается на сайте финского лидера. По его словам, это решение связано со стремлением финнов «жить в мире и решительно защищать своих соотечественников».

Как указал президент Финляндии, Министерство обороны государства продолжит работать над защитой государства, а также будет координировать свои усилия с Североатлантическим альянсом. Он также добавил, что присоединение к НАТО позволяет стране «с уверенностью смотреть в будущее».