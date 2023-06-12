В Чехии призвали ослабить влияние России в Африке

Глава МИД Чехии Ян Липавский заявил о необходимости ослабить влияние России в мире и особенно в африканском регионе, передает РИА Новости.

Он подчеркнул на брифинге, что у него есть «обязанность и возможность» работать над тем, чтобы влияние России в мире слабело.

«Именно регион Африка с этой точки зрения очень важен», — обратил внимание Липавский.

Министр заявил, что Европа в последнее время «заснула» в своем внимании к Африке, а между тем ситуация меняется с началом военного конфликта между Россией и Украиной. Липавский отметил, что проекты Евросоюза предлагают африканским странам больше партнерства, чем российские.

Глава МИД отправляется с визитом в Анголу и Замбию. Он намерен передать в Лусаке собранные в Чехии пожертвования для деятельности больницы Mother and Child Hospital, а также проведет переговоры с главами МИД Анголы и Замбии.

Ранее спецпредставитель президента РФ по странам Африки и Ближнему Востоку, замглавы МИД РФ Михаил Богданов заявил, что проведение второго саммита Россия—Африка в июле является стратегическим выбором и долгосрочной политикой России по возвращению на континент.