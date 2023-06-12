Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Чехии призвали ослабить влияние России в Африке

Глава МИД Чехии Липавский призвал ослабить влияние России в мире и особенно в Африке

close
100%
Владимир Сергеев/РИА «Новости»

Глава МИД Чехии Ян Липавский заявил о необходимости ослабить влияние России в мире и особенно в африканском регионе, передает РИА Новости.

Он подчеркнул на брифинге, что у него есть «обязанность и возможность» работать над тем, чтобы влияние России в мире слабело.

«Именно регион Африка с этой точки зрения очень важен», — обратил внимание Липавский.

Министр заявил, что Европа в последнее время «заснула» в своем внимании к Африке, а между тем ситуация меняется с началом военного конфликта между Россией и Украиной. Липавский отметил, что проекты Евросоюза предлагают африканским странам больше партнерства, чем российские.

Глава МИД отправляется с визитом в Анголу и Замбию. Он намерен передать в Лусаке собранные в Чехии пожертвования для деятельности больницы Mother and Child Hospital, а также проведет переговоры с главами МИД Анголы и Замбии.

Ранее спецпредставитель президента РФ по странам Африки и Ближнему Востоку, замглавы МИД РФ Михаил Богданов заявил, что проведение второго саммита Россия—Африка в июле является стратегическим выбором и долгосрочной политикой России по возвращению на континент.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях