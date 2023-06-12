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В Британии анонсировали большую атаку Украины в ближайшие дни

В парламенте Великобритании ожидают крупную атаку Украины на Донбасс в ближайшие дни

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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Председатель комитета по обороне парламента Великобритании Тобиас Эллвуд заявил, что Вооруженные силы Украины проведут «крупную атаку» в ближайшие несколько дней. Об этом сообщает телеканал Sky News.

«В ближайшие несколько дней мы должны ожидать крупной атаки в той или иной части Донбасса», — сказал он.

Эллвуд отметил, что в настоящее время украинская армия проводит «зондирующие и формирующие операции», а «основной фронт украинских сил и средств все еще находится в резервах, готовых к этой единственной атаке».

Эллвуд также призвал союзников предоставить Киеву больше танков, истребителей F-16 и ракет большой дальности.

Издание WSJ сообщило о потерях танков ВСУ при неудачных контратаках на юге. По информации издания, успехи Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Ореховым на юге Запорожской области оказались меньше, чем ожидалось.

Представитель Минобороны ФРГ Митко Мюллер заявил, что в ведомстве не могут назвать число подбитых на Украине танков Leopard.

Официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков в ходе брифинга заявил, что потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Южно-Донецком и Запорожском направлениях за минувшие сутки составили до 250 человек.

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