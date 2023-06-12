Названа предварительная причина смерти Берлускони

Перед смертью бывшего итальянского премьера Сильвио Берлускони госпитализировали из-за хронического миеломоноцитарного лейкоза, пишет газета La Repubblica.

«Показатели лидера Forza Italia, госпитализированного с прошлой пятницы для анализов, связанных с хроническим миеломоноцитарным лейкозом, которым он страдал в течение некоторого времени, не показывали признаков улучшения. Потом ситуация обострилась», — говорится в публикации.

Сильвио Берлускони скончался в Милане 12 июня. Он вернулся в Сан-Раффаэле в прошлую пятницу после госпитализации, которая длилась 45 дней.

Ранее футбольный клуб «Монца» выразил соболезнования в связи со смертью Сильвио Берлускони, который являлся президентом клуба.