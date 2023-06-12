Эксперты обозначали последствия ареста российского Ан-124 «Руслан» в Канаде

Депутат Государственной думы РФ Андрей Климов в своем Telegram-канале обрисовал последствия ареста Канадой российского Ан-124 «Руслан».

Климов полагает, что основным инициатором встречи в Киеве был канадский премьер Джастин Трюдо, а также под эту встречу принималось решение об аресте самолета. Он назвал визит «политическим туризмом среди дурачков» и добавил, что он имеет зримый PR-эффект.

«Да, мистер Трюдо все-таки заплатил Зеленскому за участие в киевском политцирке — пообещал «конфискованный» российский транспортник, нагло украденный у нас большегрузный самолет», – говорится в сообщении парламентария.

Издание «Взгляд» поговорило с экспертами в сфере авиастроения. Они считают, что для некоторых международных авиаперевозчиков решение об аресте и передаче Украине самолета станет сигналом — если политика государства не нравится принимающей стороне, то их имущество могут изъять.

Климов отметил, что такой прецедент может стать примером для стран НАТО — они тоже начнут так делать.

Директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев решение назвал случившееся важным прецедентом. «Теперь мы можем столкнуться с конфискацией активов, не предполагающей ни их возврата владельцу, ни компенсации их стоимости», – подчеркнул Пантелеев.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо во время визита в Киев объявил, что страна конфисковывает российский транспортный самолет Ан-124, задержанный в 2022 году в Торонто, и передаст его Украине. Посол РФ в Оттаве Олег Степанов назвал это воровством.

Борт компании «Волга-Днепр» с грузом ковид-тестов из Китая прилетел в Торонто 27 февраля 2022 года. После этого власти Канады из-за ситуации на Украине закрыли небо для полетов российских самолетов и задержали борт.