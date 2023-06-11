Бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн заявил, что в администрации США могут «отдать на съедение» президента Украины Владимира Зеленского, чтобы переложить на Киев ответственность за некоторые преступления Вашингтона. Такое мнение было высказано Макговерном в интервью Стивену Гарднеру.

По словам Макговерна, недавно появившиеся в СМИ сообщения о том, что диверсию на «Северных потоках» якобы совершили украинские диверсанты, стали попыткой США переложить на Украину вину за эту операцию. При этом, предположил эксперт, ситуация с подрывом плотины Каховской ГЭС может развиваться также.

При этом бывший сотрудник ЦРУ подчеркнул, что напрямую США не намерены вступать в военное противостояние с Россией — ни с использованием конвенционального, ни с использованием обычного вооружения.

Ранее The Washington Post опубликовала материал, согласно которому разведки США и ЕС якобы за три месяца знали об украинском плане по подрыву «Северных потоков».