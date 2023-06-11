Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Экс-сотрудник ЦРУ допустил, что Вашингтон отдаст Зеленского «на съедение»

Экс-сотрудник ЦРУ Макговерн допустил, что США могут пожертвовать главой Украины Зеленским

Бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн заявил, что в администрации США могут «отдать на съедение» президента Украины Владимира Зеленского, чтобы переложить на Киев ответственность за некоторые преступления Вашингтона. Такое мнение было высказано Макговерном в интервью Стивену Гарднеру.

По словам Макговерна, недавно появившиеся в СМИ сообщения о том, что диверсию на «Северных потоках» якобы совершили украинские диверсанты, стали попыткой США переложить на Украину вину за эту операцию. При этом, предположил эксперт, ситуация с подрывом плотины Каховской ГЭС может развиваться также.

При этом бывший сотрудник ЦРУ подчеркнул, что напрямую США не намерены вступать в военное противостояние с Россией — ни с использованием конвенционального, ни с использованием обычного вооружения.

Ранее The Washington Post опубликовала материал, согласно которому разведки США и ЕС якобы за три месяца знали об украинском плане по подрыву «Северных потоков».

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях