Посол РФ в Вене уверен, что антироссийские санкции наносят больше урона Западу

Посол России в Вене Дмитрий Любинский в интервью австрийскому порталу exxpress заявил, что коллективный Запад в своей игре в антироссийские санкции проигрывает Москве как в стратегическом, так и в экономическом плане.

По словам посла, в России многократно говорили, что санкции Запада никогда не смогут разрушить российскую экономику.

«Все ограничительные меры – меч обоюдоострый. Они негативно отражаются на всех сторонах. Но ясно одно – в этой игре «коллективный Запад» проигрывает сильнее как в стратегическом, так и в экономическом плане», — сказал Любинский.

Дипломат привел оценки независимых экспертов и институтов, а также прогнозы МВФ, которые показывают, что санкции больше вредят странам ЕС, чем России.

Также он отметил, что от санкционной политики проигрывают европейские предприниматели, так как их позиции на российском рынке занимают отечественные компании или заинтересованные партнеры из других стран.

Ранее президент Венгрии Каталин Новак высказала мнение, что санкции Евросоюза, которые были введены в отношении России после начала специальной военной операции на Украине, больший ущерб наносят Европе.