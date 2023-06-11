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Подоляк назвал «бессмысленными и опасными» мирные переговоры с Россией

В офисе Зеленского отвергли инициативы Бразилии, Индонезии и стран Африки о переговорах

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Александр Кряжев/РИА «Новости»

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк написал в своем Twitter, что не принимает возможность переговоров Киева и Москвы на основе предложенных Бразилией, Индонезией и странами Африки мирных планов. Об этом сообщает ТАСС.

Любой переговорный процесс с Россией, по его словам, невозможен.

«Для этого вообще не существует <…> ни индонезийских, ни бразильских, ни африканских «фундаментов», — цитирует советника главы офиса украинского президента Владимира Зеленского.

По мнению Подоляка, переговоры с Россией о мире являются «бессмысленными, опасными и убийственными для Украины и Европы».

7 июня сообщалось, что министр обороны Индонезии Прабово Субианто провел две отдельные встречи с послами России и Украины после своего предложения по миру. Его план включает, в частности, прекращение огня, создание демилитаризованной зоны и размещение международных миротворческих сил.

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