Подоляк назвал «бессмысленными и опасными» мирные переговоры с Россией

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк написал в своем Twitter, что не принимает возможность переговоров Киева и Москвы на основе предложенных Бразилией, Индонезией и странами Африки мирных планов. Об этом сообщает ТАСС.

Любой переговорный процесс с Россией, по его словам, невозможен.

«Для этого вообще не существует <…> ни индонезийских, ни бразильских, ни африканских «фундаментов», — цитирует советника главы офиса украинского президента Владимира Зеленского.

По мнению Подоляка, переговоры с Россией о мире являются «бессмысленными, опасными и убийственными для Украины и Европы».

7 июня сообщалось, что министр обороны Индонезии Прабово Субианто провел две отдельные встречи с послами России и Украины после своего предложения по миру. Его план включает, в частности, прекращение огня, создание демилитаризованной зоны и размещение международных миротворческих сил.