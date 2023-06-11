На Украине обвинили Россию в подрыве Каховской ГЭС

Заместитель главы Минобороны Украины Анна Маляр обвинила Россию в причастности к подрыву на Каховской ГЭС. Об этом она сообщила журналистам, передает «Страна.ua».

По ее словам, с помощью подрыва российская сторона планировала предотвратить наступление ВСУ, сузив географию возможных действий украинской армии.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина эвакуировала более 3 тыс. человек с подконтрольной Киеву части Херсонской области и из Николаевской области после подрыва Каховской ГЭС.

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси заявил, что запускается программа помощи Украине после разрушения плотины Каховской ГЭС.

В ночь на 6 июня в Херсонской области была разрушена верхняя часть Каховской ГЭС в районе Новой Каховки. Десятки населенных пунктов, в том числе Херсон и Новую Каховку, затопило водой.

Россия и Украина обвиняют друг друга в разрушении плотины. Существует также версия о том, что авария произошла из-за «старых повреждений». Компания «Укргидроэнерго» заявила, что станция полностью разрушена и восстановлению не подлежит.