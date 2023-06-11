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В Совфеде оценили решение Канады о конфискации российского Ан-124

Сенатор Пушков считает, что Запад проигнорирует обвинения в краже российского Ан-124

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Владимир Федоренко/РИА «Новости»

Декларации и риторика вряд ли повлияют на западные государства, заявил председатель комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. Так в своем Telegram-канале он отреагировал на слова посла России в Канаде Олега Степанова, который назвал «обычным воровством» решение канадского премьер-министра Джастина Трюдо о конфискации российского Ан-124 и передаче его Украине.

«Обвинения в грабеже — это риторика, на нее на Западе не обращают ни малейшего внимания <…> В данном случае прав был Ульянов-Ленин, когда говорил, что один шаг практического движения важнее тысячи деклараций», — написал Пушков.

Как указал сенатор, определенное воздействие на западные государства могут оказать лишь ответные или упреждающие меры. Он также добавил, что речь идет о практических мерах, а не опять-таки каких-то декларациях.

Ранее сообщалось, что Трюдо приехал в Киев с необъявленным визитом и встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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