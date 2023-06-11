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Румынский посол в Кении поплатился за расистские высказывания в адрес африканцев

Посла Румынии в Кении Цигэу отозвали домой после сравнений африканцев и обезьян

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Global Look Press

Посол Румынии в Кении Драгош Виорел Цигэу был отозван домой после высказанных им расистских заявлений. Об этом пишет «Би-би-си».

Во время встречи с восточноевропейскими дипломатами в отделении ООН в Найроби дипломат увидел обезьяну в окне и сказал: «К нам присоединяется африканская группа».

Инцидент стал известен публике благодаря представителю МИД Кении Камау Махария. Она написала в Twitter, что потрясена и возмущена заявлением румынского посла и заявила, что изначально были попытки скрыть от общественности его поведение.

Отмечается, что африканские дипломаты потребовали от Цигэу публичных извинений, сообщив, что приватных извинений будет недостаточно.

Румыния на уровне главы МИД принесла извинения и начала процедуру отзыва посла в Бухарест.

Румынские СМИ напомнили в связи со скандалом, что в 2014 году посол Румынии в Армении был отозван после антисемитских шуток о начальниках-евреях.

Ранее официальный представитель МИД Ирана Насер Канани Чафи раскритиковал слова министра финансов Израиля, лидера входящей в правящую коалицию партии «Религиозный сионизм» Бецалеля Смотрича о том, что палестинского народа и языка «не существует». По его словам, подобные высказывания достойны осуждения. Дипломат назвал высказывания главы Минфина «расистскими и провокационными».

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