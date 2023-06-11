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МИД Румынии отозвал посла в Кении

Hotnews: МИД Румынии отозвал посла в Кении из-за расистских высказываний

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Depositphotos

Министерство иностранных дел Румынии приняло решение об отзыве своего посла в Кении, который оказавшегося в центре скандала из-за расистских высказываний. Об этом сообщает hotnews.ro.

По информации KenyanForeignPolicy.com, посол страны в Найроби во время беседы с дипломатами из стран Восточной Европы сказал фразу «вот к нам присоединяется африканская группа», когда увидел обезьяну в окне.

Hotnews.ro отмечает, что дипломат позже принес свои извинения.

Ранее сообщалось, что официальный представитель МИД Ирана Насер Канани Чафи раскритиковал слова министра финансов Израиля, лидера входящей в правящую коалицию партии «Религиозный сионизм» Бецалеля Смотрича о том, что палестинского народа и языка «не существует». По его словам, подобные высказывания достойны осуждения. Дипломат назвал высказывания главы Минфина «расистскими и провокационными».

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