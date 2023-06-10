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СМИ: расследование подрывов «Северных потоков» усилит напряженность в рядах НАТО

WSJ: расследование подрывов «Северных потоков» может осложнить отношения ФРГ и Польши

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Fabrizio Bensch/Reuters

Расследование подрывов российских газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» может усилить напряженность в рядах НАТО и осложнить отношения между Германией и Польшей. Об этом пишет американская газета The Wall Street Journal.

В материале издания говорится, что немецкие следователи изучают доказательства, свидетельствующие о том, что диверсионная группа использовала Польшу в качестве оперативной базы для подрыва трубопроводов.

WSJ указала на необычную ситуацию с официальными лицами Германии и Польши, которые заявили, что с польской стороной не делились результатами расследования в отношении яхты «Андромеда», которая якобы использовалась для доставки взрывчатки к трубопроводам. После этого польские власти попросили Германию предоставить больше информации. Позже в середине мая стороны провели «рабочую встречу» по этой теме.

По информации газеты, о яхте впервые заговорили в октябре по наводке западной разведки. Информация о судне поступила от неназванного лица на Украине, которое собирало данные в интересах небольшой европейской страны.

С этого момента, как подчеркивает WSJ, официальные европейские лица задаются вопросом, почему обладающие обширным разведывательным потенциалом страны не узнали об этом или не предупредили.

В конце мая издание Rzeczpospolita писало, что польские следователи не подтвердили выводы Германии касательно участия в повреждении газопровода «Северный поток» экипажа яхты «Андромеда».

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