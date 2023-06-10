Канада ввела санкции против Януковича

Канада ввела санкции против бывшего президента Украины Виктора Януковича, блогера Юрия Подоляки, а также чиновников ЛДНР, Запорожской и Херсонской областей, сообщается на сайте канадского МИД.

В санкционный список попали в том числе первый заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов, министр культуры Херсонской области Александр Кузьменко, а также Министерства культуры Крыма и Херсонской области, Министерства образования и науки Запорожской и Херсонской областей и другие ведомства.

Ранее сообщалось, что Греция и Венгрия заблокировали проект 11-го пакета санкций против России.

Уточняется, что на заседании Комитета постоянных представителей Евросоюза (ЕС) было выдвинуто требование исключить некоторые компании из списка тех, кто поддерживает усилия РФ по преодолению западных санкций.