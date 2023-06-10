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В НАТО признались, что не могут договориться по членству Украины в блоке

Замгенсека НАТО Джоанэ заявил, что в альянсе нет консенсуса по присоединению Украины

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Martin Bertrand/Hans Lucas via Reuters

Члены НАТО не достигли консенсуса насчет вступления Украины в блок. Об этом заявил заместитель генерального секретаря альянса Мирча Джоанэ в интервью румынскому агентству dcnews.ro.

«В данный момент мы не видим консенсуса внутри НАТО», — сказал Джоанэ.

Он считает, что президент Украины Владимир Зеленский понимает, что во время продолжающегося конфликта, тема присоединения Украины к НАТО «должна быть отложена».

При этом, по его словам, это не означает, что на саммите НАТО в Вильнюсе, который пройдет 11-12 июля, не будут приняты определенные решения, в том числе о повышении Комиссии НАТО — Украина до уровня Совета НАТО — Украина.

Украина в настоящее время ближе к НАТО и западным демократиям, чем когда-либо, подчеркнул чиновник.

Замгенсека альянса добавил, что на саммите в Вильнюсе лидеры стран-членов блока одобрят важнейшее за последние 50 лет изменение военной стратегии и планирования.

Ранее бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что ожидает от Германии, что она возьмет на себя ведущую роль в европейской и евро-атлантической интеграции Украины.

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