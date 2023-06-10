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Верховная рада приняла обращение к ООН по Каховской ГЭС

Украинский депутат Железняк: Рада приняла обращение к ООН в связи с подрывом Каховской ГЭС

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РИА «Новости»

Украинский депутат Ярослав Железняк заявил, что Верховная рада приняла обращение к ООН, а также правительствам и парламентам стран, входящим в эту организацию, в связи с разрушением плотины Каховской ГЭС. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что документ поддержали 265 депутатов. В принятом парламентом Украины обращении ответственность за инцидент возложена на Россию.

Других подробностей Железняк не указал.

10 июня стало известно, что правительство Великобритании направит дополнительно £16 млн в качестве гуманитарной помощи Украине на борьбу с последствиями наводнения, вызванного разрушением Каховской ГЭС.

Ранее представитель генерального секретаря Организации Объединенных Наций Стефан Дюжаррик заявлял, что в Херсоне сотрудники ООН провели оценку ситуации на Каховской ГЭС после обрушения станции и прорыва воды.

В ночь на 6 июня в Херсонской области была разрушена верхняя часть Каховской ГЭС в районе Новой Каховки. Десятки населенных пунктов, в том числе Херсон и Новую Каховку, затопило водой.

Россия и Украина обвиняют друг друга в разрушении плотины. Компания «Укргидроэнерго» заявила, что станция полностью разрушена и не подлежит восстановлению — гипотетические работы оцениваются руководством компании в $27 млн.

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